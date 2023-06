Balogun fan de l'ambiance du Vélodrome

Folarin Balogun (Reims) a de nouveau confié son admiration pour l'ambiance du Stade Orange Vélodrome. L'attaquant rémois apprécie apparemment beaucoup la ferveur des supporters de l'OM.





Lors d'un entretien accordé à la LFP, Folarin Balogun s'est exprimé sur l'ambiance du Stade Orange Vélodrome. L'attaquant apprécie beaucoup la ferveur de l'enceinte du boulevard Michelet : "Je me souviens quand je suis arrivé ici pour la première fois et que j'ai joué. J'ai fait mes débuts contre l'OM (défaite 4-1), et l'ambiance là-bas était folle ! L'Orange Vélodrome était vraiment quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. C'était comme entrer dans une "apocalypse zombie" (rires). J'ai joué dans des stades hostiles en Angleterre, mais c'est sûr que Marseille a été pour moi un match totalement fou", a-t-il lancé.



Cette saison, Folarin Balogun a inscrit 21 buts en 37 rencontres de Ligue 1. L'OM s'est bien intéressé à lui, selon les informations de Footmarseille.com, mais son dossier paraît pour l'instant trop onéreux.