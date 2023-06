Olmeta ne voulait pas de Galtier à l'OM

Pascal Olmeta ne pense pas que Christophe Galtier aurait pu entraîner l'OM. L'ancien gardien de but ne mâche pas ses mots à l'égard du natif de Marseille.





"Faire de la bouillabaisse avec des mauvais poissons, ce n'est pas faire de la bouillabaisse. Demain tu aurais pu prendre Zinedine Zidane parce qu'il est de Marseille", a lancé Pascal Olmeta lors de l'émission Rothen s'enflamme.



L'ancien gardien de but a ainsi répondu à Eric Di Meco, dont l'insistance à vouloir faire venir Galtier a agacé quelques supporters ces derniers jours. Olmeta a rappelé qu'Eric Cantona avait fait marche arrière, alors qu'il était proche de prendre les rênes de l'équipe olympienne : "Mais l'intelligence des uns et des autres, comme un Eric Cantona qui à un moment voulait entraîner et avait été voir Robert Louis-Dreyfus. À l'époque il avait entendu les tribunes siffler Dreyfus et avait dit que ce n'était pas là qu'il devait aller. Oui Eric Cantona a failli entraîner l'OM. Oui c'est un scoop, oui. Avec monsieur Dreyfus, ils s'étaient rencontrés pour discuter. Mais quand il s'est retrouvé dans les tribunes avec les sifflets, il s'est dit qu'il n'avait rien à faire à Marseille."





🗣️💬 "Cantona a failli entraîner l'OM. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans les tribunes, en entendant les sifflets, il s'est dit qu'il n'avait rien à faire là"



Pascal Olmeta annonce que Cantona était tout proche d'entraîner Marseille. pic.twitter.com/PsQCSqMuYp — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 20, 2023

"Il ne faut pas faire n'importe quoi"

Le Corse ne pense pas que le moment soit bon pour Christophe Galtier : "Attention, Christophe Galtier peut être un très bon entraîneur. Tout dépend du club où il ira. Mais là, il arrive de Paris. Si les premiers matchs cela ne prend pas, cela va être compliqué. Tu ne peux pas travailler. Et puis demain, on va dire qu'il faut prendre tel ou tel entraîneur. Ok mais on ne peut pas prendre tel ou tel entraîneur. Il arrive de Paris, il arrive de Paris. C'est impossible ! Après je ne parle pas forcément pour Galtier mais pour une personne arrivant de Paris. On l'a vu lors d'un match avec le simple fait qu'il lève le bras et que c'était Paris en face. Qu'il revienne dans deux ou trois ans [...] Il ne faut pas faire n'importe quoi", a-t-il continué.



L'OM ne donnera de toute façon pas les rênes de son équipe à Christophe Galtier ces prochains jours. L'arrivée de Marcelino devrait être officialisée dans les prochaines heures.