Vente OM : Ménès répond à Moulin, Vézirian et Courbis

Pierre Ménès a commenté les rumeurs concernant la vente de l'OM aux Saoudiens. Le journaliste n'y croit absolument pas.





Ces dernières semaines, Michel Moulin, Thibaud Vézirian et Rolland Courbis ont alimenté les rumeurs concernant la possible vente de l'OM à des Saoudiens. Un véritable remake de ce qui s'était produit lors des étés 2021 et 2022. Pierre Ménès a donné son sentiment sur la possible vente du club phocéen : "Quand j'ai des informations, c'est sur des trucs qui sont "au moins" de l'ordre du possible... Pour moi, depuis le début, c'est un leurre. Je ne vois pas... Très franchement, si l'Arabie Saoudite voulait racheter l'OM, ça se ferait en un claquement de doigts. Le claquement de doigts ne vient pas. Des gens font leur beurre sur ce sujet depuis des années et n'en ont pas marre de se couvrir de ridicule. On a des grandes annonces, des fanfaronnades... Pour moi, il n'y a rien", a déclaré l'ancien de Canal+ dans une vidéo sur sa chaîne Youtube.



L'OM ne prend même plus la peine de démentir ces bruits. Le plus étonnant est certainement que les mêmes personnes parviennent encore à faire le buzz, malgré les antécédents.