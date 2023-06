Mercato : une confirmation pour Bonucci

Leonardo Bonucci ne devrait pas rejoindre l'OM ces prochaines semaines. L'international italien souhaite poursuivre à la Juventus la saison prochaine.





Selon les renseignements recueillis par le journaliste Fabrizio Romano, appuyés par le joueur lui-même sur son compte Instagram, Leonardo Bonucci ne quittera pas la Juventus de Turin cet été. L'Italien souhaite honorer sa dernière année de contrat. C'est d'autant plus compréhensible qu'il percevrait un salaire important que l'OM ne serait pas en mesure d'égaler.



Âgé de 36 ans, le natif de Viterbo n'entend apparemment pas céder à la pression mise par ses dirigeants, dont le principal souci consiste à réduire le niveau de masse salariale. Le club de la Vieille Dame ne participera en effet pas à la Ligue des Champions cette saison, avec tout ce que cela implique en termes de manque à gagner.





Leonardo Bonucci confirms that he's not planning for any transfer this summer as rumours about OM were wide of mark. ⛔️⚪️⚫️ #Juventus



He's only planning to stay at Juventus. pic.twitter.com/0cL0zILFUM