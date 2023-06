Info FM: l'OM tient son nouvel entraîneur

L'OM a trouvé un accord avec son futur technicien. Il s'agit de Marcelino, l'ancien coach de l'Athletic Bilbao, Villarreal, Valence et du FC Séville.





Après plusieurs semaines de négociations, l'OM s'est selon les sources de Footmarseille.com entendu avec le successeur d'Igor Tudor. Marcelino va bientôt succéder au Croate, en paraphant un contrat portant jusqu'en juin 2025.



Marcelino a entraîné l'Athletic Bilbao cette saison. Son équipe a terminé à la 8e position du classement de Liga, avec 51 points obtenus en 38 journées. Le natif de Villaviciosa jouit d'une très bonne réputation en Espagne.



Avec lui, la formation basque a joué avec agressivité pour récupérer le ballon très rapidement, tant sur les côtés que dans l'axe. Son équipe, qui évoluait en 4-2-3-1 ou 4-2-1-3, se regroupait au centre en phase de non-possession et opérait des transitions offensives rapides après la récupération.





𝑻𝒉𝒓𝒆𝒂𝒅𝑶𝑴 | 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 sera sans doute le prochain entraîneur de l'OM. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il est un excellent formateur.

Un entraîneur de caractère

Bilbao développait un football capable d'exploiter les failles dans la profondeur et se montrant efficace sur les coups de pied arrêtés. Comme avec Tudor, la stratégie de Marcelino implique une grosse activité des arrières latéraux. Le football développé devrait toutefois être sensiblement différent de celui du Croate, avec des circuits différents.



Lors de son année et demie passée à Bilbao, Marcelino a passé 75 rencontres sur le banc de touche, pour 29 succès, 25 matchs nuls et 21 défaites. L'Espagnol dispose d'une belle expérience, en particulier en Liga. Il devra s'adapter à un nouveau football, en Ligue 1, où le physique prime souvent sur la technique.



À 57 ans, sa capacité à appréhender un nouvel environnement exigeant déterminera certainement sa réussite. Comme Tudor, Marcelino est réputé pour son caractère et son intransigeance à l'entraînement. Les tire-au-flanc sont prévenus.



L'OM peut désormais se projeter pour affiner la préparation et le recrutement. On peut supposer que l'officialisation de l'arrivée de l'Espagnol sera suivie par quelques signatures de joueurs. Romain Saiss est notamment ciblé pour renforcer la défense.