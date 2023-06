Bakambu : "Marcelino est le meilleur entraîneur que j'ai eu"

Lors d'un entretien accordé au streamer Zack Nani, Cédric Bakambu était revenu sur sa relation avec Marcelino, lorsqu'il évoluait à Villarreal.





Proche de Pablo Longoria, Marcelino fait désormais figure de favori pour devenir le prochain entraîneur de l'OM. Passé par Valence, Villarreal et l'Athletic Bilbao, le technicien espagnol n'a, pour l'instant, jamais quitté son pays natal.



Il y a quelques semaines, Cédric Bakambu, qui l'a côtoyé lorsqu'il était en contrat avec le sous-marin jaune, n'a pas tari d'éloges sur son ancien coach : "Marcelino est mon mentor. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu dans toute ma carrière. Petite anecdote : à l'entraînement, j'ai un ballon dans la surface, je suis dos au jeu, je me retourne pour tirer, je tente une frappe en pivot et le gardien l'arrête, poursuit Bakambu. Là, le coach arrête l'entraînement à cause de cette frappe : 'Stop ! Ça, je ne veux plus le voir. Tu n'es pas bien placé, ce n'est pas à toi de tirer.' En gros, celui qui doit tirer est celui qui est le mieux placé. Il y a aussi énormément de vidéos. C'est ce qui changeait par rapport à ce que j'avais connu avant. On faisait même des vidéos sur nos propres séances d'entraînement. J'ai beaucoup appris à ses côtés."