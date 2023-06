Mercato : Bonucci sur les tablettes ?

D'après les informations parues dans la presse italienne, l'OM garderait un oeil sur la situation de Leonardo Bonucci.





En cette période de mercato, les rumeurs vont bon train, surtout lorsqu'il s'agit de l'Olympique de Marseille. La dernière en date concerne le champion du monde italien Leonardo Bonucci, qui a perdu son statut de remplaçant à la Juventus. La Vieille Dame ne compterait plus sur le défenseur de 36 ans et pourrait le libérer.



Selon Tuttosport, il pourrait intéresser l'OM en vue du mercato estival. Une rumeur qui est évidemment à prendre avec des pincettes puisque Bonucci perçoit 12 millions d'euros par an et que le club dispose déjà de plusieurs joueurs à son poste (Mbemba, Gigot, Kolasinac et Balerdi). Pour rappel, les Olympiens sont en discussion pour s'attacher les services de Romain Saïss (Besiktas). Une signature de Bonucci paraît donc hautement improbable.