L'OM remporte son procès contre Bedimo

Licencié par l'OM en 2018, Henri Bedimo avait porté l'affaire devant la justice et réclamait 5 millions d'euros au club.





En juin 2018, alors qu'il est sous contrat avec l'OM, Henri Bedimo annonce la création d'une académie au Cameroun, en partenariat avec son ancien club, Montpellier. Le club lui reproche "une violation de son obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de l'OM" et décide de le licencier, après avoir tenté de s'en séparer via une rupture conventionnelle quelques semaines auparavant.



Le défenseur avait alors décidé de poursuivre le club en justice, réclamant cinq millions d'euros, dont 2,4 millions d'euros de rappels de salaires, 1,5 million de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture des relations de travail, et 1,2 million pour rupture illicite du contrat rappelle L'Équipe. La justice a finalement décidé de donner raison à l'OM, estimant que le joueur avait, en effet, commis un "un manquement à l'obligation de loyauté envers son employeur et un manquement à ses obligations contractuelles."