Mercato : Balogun donne un indice sur son futur

L'attaquant Folarin Balogun a brillé avec Reims cette saison (22 buts en 39 apparitions). L'OM était en embuscade.





L'Américain de 21 ans a effectivement fait partie des cibles de l'OM, selon les informations de Foot Marseille. Intérêt phocéen, donc, mais un dossier difficile à concrétiser, notamment en termes de prix. Folarin Balogun appartient en effet à Arsenal, jusqu'en 2025, et le 2e de Premier League ne devrait pas céder son attaquant pour une petite somme. D'après Transfermarkt, sa valeur marchande est de 25 millions d'euros, après un prêt réussi en L1.



Actuellement en sélection avec les États-Unis, Folarin Balogun a évoqué son avenir, qui devrait s'écrire loin des Gunners. Et également loin de l'OM, d'après la déclaration qui suit : "Je ne suis pas certain du déroulement des discussions (sur son avenir), je ne suis pas certain de ce qu'il va se passer. (...) Ce que je peux dire, c'est que je ne partirai plus en prêt".



L'OM, qui a déjà cassé sa tirelire sur Vitinha, ne devrait pas être en capacité de dépenser plus de 25 millions d'euros pour le même poste, au mercato suivant. L'Inter Milan est dans le coup, alors qu'Edin Dzeko devrait s'en aller selon Sky Sports, tout comme le Belge Romelu Lukaku, seulement prêté par Chelsea.