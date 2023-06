Le vestiaire moqueur envers Vitinha ?

D'après le journaliste Grégory Schneider, Vitinha ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire phocéen.





Sur Europe 1, le journaliste a révélé que certains, au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille, n'étaient pas tendres avec le Portugais, recruté à prix d'or (32 millions d'euros) cet hiver, et peu efficace lors de la deuxième partie de la saison (2 buts en 14 apparitions en L1). Grégory Schneider avance même deux noms : "Ils se sont plantés sur Vitinha. À un moment donné, il va falloir arrêter la plaisanterie. Intéressez-vous à ce que ses coéquipiers en pensent, ceux qui s'entraînent avec lui. Vous auriez des surprises... Ça rigole. Demandez à un mec comme (Jordan) Veretout, on peut demander à (Dimitri) Payet".



Le journaliste évoque même le cas d'une autre recrue hivernale : "Ils se sont aussi plantés sur (Ruslan) Malinovskyi, et si tu ne te plantes pas sur ces deux joueurs, peut-être que tu es devant Lens. (Igor) Tudor dit que si Vitinha lui met les sept-huit buts sur la demi-saison, ce n'est pas la même chose".



À l'OM, il faut être bon très vite, mais dans le cas de Vitinha, le temps d'adaptation est une notion importante. Jeune (23 ans), inexpérimenté (1e expérience hors du Portugal), le buteur devra surtout être jugé sur la prochaine saison. Enfin, pour ce qui est des moqueries sur le niveau de jeu de Vitinha, on prendra cette information avec de larges pincettes, le Portugais n'ayant pas montré un niveau ridicule lors de ses quelques apparitions.