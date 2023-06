Mercato : Marcelino favori, Galtier en embuscade

L'OM se rapproche de son but depuis plusieurs semaines, à savoir nommer un coach pour remplacer le Croate Igor Tudor.





Après avoir échoué sur les pistes Marcelo Gallardo (libre) et Paulo Fonseca (LOSC), l'Olympique de Marseille se penche désormais sur son plan C, qui se nomme Marcelino. L'Espagnol de 57 ans, libre de tout contrat après son départ de l'Athlétic Bilbao à la fin de la saison, est en pole dans l'esprit des décideurs phocéens, Javier Ribalta et Pablo Longoria.



D'après les informations de L'Équipe, la direction du 3e de Ligue 1 aurait envoyé une proposition écrite à Marcelino, dont les détails n'ont pas filtré. Ce lundi, le quotidien sportif avait révélé que le nom du technicien espagnol ne faisait pas l'unanimité en interne, à l'OM. Manifestement, un consensus a été trouvé autour de l'ancien coach de Séville, Valence et Villarreal, qui est un proche de Pablo Longoria. À noter que l'agent de Marcelino, Eugenio Botas, avait participé en 2021 à l'arrivée de Jorge Sampaoli sur la Canebière.





Galtier cité



La Provence confirme de son côté que Marcelino est en pole position sur le dossier, mais évoque un deuxième nom : celui de Christophe Galtier. L'entraîneur français, qui va quitter le Paris Saint-Germain après une saison mitigée, serait une piste à sérieusement envisager du côté de l'OM, alors que le natif de Marseille a pris la décision de rejoindre le rival du club phocéen il y a un an. L'arrivée de Christophe Galtier sur le banc phocéen pourrait cela dit créer une forte incompréhension, voire de la colère, chez les supporters marseillais.



Le recrutement de l'ancien coach de Nice, de Lille et de l'ASSE, accusé il y a quelques mois de racisme par Julien Fournier, l'ancien directeur sportif des Aiglons, semble cela dit assez peu probable, à l'heure actuelle, malgré le forcing de La Provence sur ce nom.