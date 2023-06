Mercato : le vrai montant du transfert de Ruben Blanco

Ruben Blanco pourrait bien rejoindre définitivement les rangs de l'OM durant ce mercato. L'opération pourrait aboutir pour 2 millions d'euros.





Selon les éléments relayés par RadioGalega, l'OM pourrait bien s'attacher les services définitifs de Ruben Blanco. Des discussions seraient en cours pour son transfert, qui pourrait s'élever à 2 millions d'euros (et non 4 ou 5 millions comme cela a été dit il y a quelques jours). Le gardien de but pourrait signer un contrat portant sur quatre saisons avec le club olympien.



Âgé de 27 ans, Ruben Blanco a disputé 7 matchs avec l'OM durant l'exercice 2022-2023. Il a encaissé 6 buts et réalisé 2 clean sheets.