Info FM : la vérité sur la piste Saïss

L'OM suivrait de près la situation de Romain Saïss à Besiktas. L'international marocain ferait partie de la short-list des dirigeants pour renforcer l'axe de la défense.





Ces derniers jours, des rumeurs ont lié Romain Saïss à l'OM. Fabrice Hawkins a notamment indiqué que des discussions étaient en cours avec Besiktas pour son transfert et qu'un contrat portant sur 2 ou 3 ans était au centre des discussions. Footmarseille.com est en mesure de confirmer que le club olympien s'intéresse au natif de Bourg-de-Péage (Drôme).



Âgé de 33 ans, l'international marocain (74 sélections) dispose encore d'un an de contrat avec Besiktas, qu'il souhaite apparemment quitter cet été. Cette saison, le joueur a pris part à 26 rencontres, toutes compétitions confondues. Selon Fabrice Hawkins, le RC Lens est aussi sur le coup pour s'attacher ses services. L'indemnité pour son transfert pourrait atteindre 4 millions d'euros.



Romain Saïss a passé six ans en Angleterre sous les couleurs de Wolverhampton avant de rejoindre la Turquie l'été dernier. Son contrat porte jusqu'en 2024.