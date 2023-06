Gallardo qui refuse l'OM, l'explication de Bouhafsi

Mohamed Bouhafsi a apporté des explications sur le fait que Marcelo Gallardo n'ait pas rejoint l'OM. Les dirigeants marseillais le savaient depuis mercredi.





Sur Twitter, Mohamed Bouhafsi a commenté l'échec survenu dans le dossier de Marcelo Gallardo. Le journaliste affirme que l'OM le savait depuis plusieurs jours : "Gallardo avait une offre orale (même pas écrite) depuis lundi dernier. Après avoir fait plusieurs pas vers lui, il n'a plus répondu. L'OM lui a demandé de répondre, il n'a plus réagi. L'OM n'a pas voulu forcer", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "Il faut être humble, comprendre qu'il n'y a rien de plus dur que le mercato. Tout le monde peut se tromper, c'est la vie. Le plus dur, c'est de faire croire des choses aux gens pendant plusieurs années, par exemple. Mais l'OM avait compris depuis mercredi que c'était fini. L'OM avance ailleurs."



Le journaliste a aussi estimé que le dossier de Paulo Fonseca était très compliqué. Le Portugais ne devrait pas être libéré par ses dirigeants.