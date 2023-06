Pourquoi l'opération Fonseca s'annonce très compliquée pour l'OM

L'OM aurait fait de Paulo Fonseca sa piste alternative à celle de Marcelo Gallardo. Mais le Portugais a peu de chances de quitter le LOSC, ces prochains jours. Olivier Létang regrette que les dirigeants marseillais ne l'aient pas informé plus tôt de leur intérêt pour le technicien.





Marcelo Gallardo n'entraînera pas l'OM. Le courant ne semble pas être passé avec l'Argentin, qui a éconduit les dirigeants phocéens. Pour compenser cet échec, les Marseillais semblaient avoir activé la piste menant à Paulo Fonseca, qui a réalisé une belle saison à la tête de l'équipe nordiste. Mais l'opération ne se déroule pas non plus comme les dirigeants l'auraient souhaité.





"Je peux réaffirmer que Paulo sera l'entraîneur du LOSC l'année prochaine"

Selon les renseignements recueillis par RMC Sport, Olivier Létang n'a pas l'intention de libérer son entraîneur dans les prochains jours. "Je peux réaffirmer que Paulo sera l'entraîneur du LOSC l'année prochaine. Nous sommes très fiers qu'il soit courtisé, cela prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du LOSC", a-t-il fait savoir à la radio.



Et de préciser : "Il a eu l'honnêteté de m'informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J'aurais aimé que ces clubs en fassent de même, mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff."



RMC Sport affirme que le Portugais s'était quasiment entendu avec l'OM, qui n'a pas l'intention d'abandonner si vite son dossier. Les dirigeants marseillais vont tenter de prendre contact avec leurs homologues nordistes pour essayer d'infléchir leur décision.



Pour rappel, Lille a terminé à la 5e position du classement de Ligue 1, à 6 points de l'OM. L'équipe de Fonseca s'est imposée contre celle d'Igor Tudor (2-1), en toute fin de Championnat. Avant de s'installer dans le Nord de la France, le technicien a notamment entraîné l'AS Roma, le Shakhtar, Braga ou encore le FC Porto.