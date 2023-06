La raison pour laquelle Gallardo a dit non à l'OM

Marcelo Gallardo semble avoir définitivement refusé l'offre de l'OM. Florent Torchut, qui avait plutôt annoncé son arrivée à Marseille, a réagi. Le journaliste a donné des précisions sur le choix de l'Argentin.





Le journaliste Florent Torchut a donné des précisions sur le refus de Marcelo Gallardo de relever le projet proposé par l'OM. "Gallardo a finalement refusé la proposition de l'Olympique de Marseille. 'Il n'était pas pleinement convaincu par le projet et il avait besoin de plus de temps', explique-t-on dans son entourage. Mea culpa pour avoir annoncé qu'il allait signer... Il semblait séduit et s'est ravisé", a-t-il expliqué sur Twitter.



Des arguments qui ne convaincront certainement pas tout le monde. Marcelino et Paulo Fonseca paraissent tenir la corde pour succéder à Igor Tudor.