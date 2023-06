Gallardo donne sa réponse, l'OM en panique

Après plusieurs semaines de réflexion, Marcelo Gallardo aurait finalement choisi de rejeter la proposition de l'OM. Les dirigeants marseillais vont très vite devoir se retourner.





Ces dernières semaines, Marcelo Gallardo paraissait en pole pour prendre la succession d'Igor Tudor sur le banc olympien. Pour autant, les discussions ont traîné. L'ancien coach de River Plate n'était pas clair et paraissait même jouer la montre. D'après la presse argentine, ce qui devait arriver arriva. Le technicien aurait refusé la proposition de l'OM. Pablo Longoria et Javier Ribalta devront donc se tourner vers d'autres solutions.





🚨[EXCLUSIVO] Marcelo Daniel Gallardo NO será el entrenador de Olympique de Marsella.

*️⃣Desde el club me confirman que el entrenador rechazó la propuesta y no asumirá en el cargo. pic.twitter.com/WlfRAguKRP — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 17, 2023

La situation commence à urger

D'après les journalistes German Garcia Grova et Cesar Luis Merlo, Marcelo Gallardo ne prendra pas ses fonctions à Marseille. L'ancien Monégasque a apparemment plus d'ambitions pour son premier poste en Europe que ce que lui ont proposé les dirigeants olympiens. La page devrait être vite tournée. Pour autant, le temps presse. À 15 jours de la reprise de l'entraînement, l'OM va devoir vite plancher sur son mercato et sa préparation physique. L'arrivée d'un entraîneur devient urgente.



Dans son édition du jour, L'Équipe affirme que l'OM suit deux autres coachs. Le premier est bien connu en Ligue 1 étant donné qu'il est aux rênes de l'équipe du LOSC. Il s'agit de Paulo Fonseca. Mais son dossier est difficile étant donné que son contrat court jusqu'en 2024 et que ses dirigeants n'entendent pas le laisser filer. À moins qu'il ne s'agisse de la Premier League. Il est peu probable qu'Olivier Létang fasse un cadeau au club phocéen.



Le deuxième nom est celui de Marcelino, que Pablo Longoria connaît bien. Le président de l'OM l'a côtoyé à Valence. Le natif de Carenes n'a plus de poste depuis son passage à Bilbao lors de la saison 2021-2022. Il possède une belle expérience (Valence, Villarreal, FC Séville...), mais ne connaît pas la Ligue 1.