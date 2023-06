Magnetti : "Mon but au Vélodrome ? Un truc de fou"

Hugo Magnetti a commenté le but qu'il a inscrit avec Brest face à l'OM, le 27 mai. Le milieu de terrain a savouré la victoire des Bretons.





Interrogé par La Provence, Hugo Magnetti est revenu sur le but qu'il a inscrit au Stade Orange Vélodrome, il y a un mois. Le natif de Marseille a apprécié, bien qu'il ait marqué contre son équipe de coeur : "C'est le premier et seul de ma carrière pour l'instant... Quelle histoire... C'est un truc de fou, au Vél', un soir de victoire (1-2) et de célébrations. Franchement si je leur enlève la qualification en Ligue des champions, je ne peux plus rentrer à l'Estaque ! Heureusement qu'ils n'avaient plus rien à jouer. Il y avait toute ma famille dans les tribunes, c'est une immense fierté. Certains de mes amis m'en ont voulu, mais ça reste bon enfant (rires)."



Sous contrat avec Brest jusqu'en 2026, le joueur de 25 ans a réalisé une saison relativement aboutie. Pour rappel, il a été formé à Bastia, avant de rejoindre la Bretagne.