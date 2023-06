Les favoris de J. Cantona pour le poste d'entraîneur de l'OM

Joël Cantona s'est exprimé sur la recherche de l'entraîneur idoine pour l'OM. L'ancien joueur apprécie le profil de Marcelo Gallardo, mais miserait aussi sur d'autres noms.





Joël Cantona a donné son sentiment sur la quête du successeur d'Igor Tudor. L'ancien joueur phocéen se réjouit du choix de Pablo Longoria de miser sur Marcelo Gallardo : "Je trouve que ce que fait le président Longoria, d'aller chercher Marcelo Gallardo, c'est magnifique. C'est super si on a la chance de l'avoir", a-t-il déclaré à La Provence.





"De Zerbi, c'est l'un des plus beaux jeux d'Angleterre"

Joël Cantona aurait quant à lui tenté le coup avec un technicien italien : "J'ai un faible pour Roberto De Zerbi, de Brighton, poursuit Joël Cantona. Pour moi, c'est l'un des plus beaux jeux d'Angleterre. Si on veut se régaler, c'est lui qu'il faut. Mais bon, il est sous contrat à Brighton...", a-t-il poursuivi.



Mais le frère cadet du King miserait d'un autre entraîneur. "Christophe Galtier, moi j'en rêve. Je ne sais pas s'il pourra venir... Mais c'est un Marseillais qui vient de passer un an à Paris où il a gagné son deuxième titre de champion de France. Il a une grande expérience, il faudrait en bénéficier, c'est le moment. Il suffit que l'OM dise : 'Notre Marseillais est de retour' pour que le public s'enflamme. Je suis sûr que tout le monde serait heureux. Il ne faut pas oublier que c'est un mec des Caillols, Saint-Marcel et de la Grande Bastide, toute sa famille est là-bas. Et puis, il a été formé à l'OM, c'est un minot..."



Certains supporters ne sont pas aussi enthousiastes au sujet de Christophe Galtier que l'ancien milieu de terrain. Son passage au sein du club rival a été diversement apprécié...