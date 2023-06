Lyon sérieusement menacé par la DNCG

La DNCG pourrait sanctionner Lyon le 28 juin. L'instance de contrôle aurait demandé à John Textor d'injecter 60 millions d'euros dans les comptes du club.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait des révélations sur la situation financière de Lyon. Selon ses informations, la DNCG a adressé un nouveau courrier à John Textor pour le sommer d'injecter 60 millions d'euros dans les comptes du club. Un rendez-vous avec l'instance de contrôle est fixé le 28 juin. Or Jean-Michel Aulas s'était engagé à vendre pour... 70 millions d'euros de joueurs au quatrième trimestre de l'exercice. Ce qu'il n'a finalement pas fait.



John Textor souhaiterait renégocier ce montant. Il entendrait présenter un budget inférieur à celui qu'avait calculé JMA. Le quotidien précise qu'un certain scepticisme règne au sujet des ressources financières de l'homme d'affaires. Il ajoute que Textor a repris le club avec "un trou de 100 millions d'euros hérité de la période Covid, du faux bond de Mediapro et des années sans Coupe d'Europe".



Comme l'OM, Lyon ne peut pas équilibrer son budget sans participer à la Ligue des Champions. Or la gestion du club rhodanien n'a peut-être pas été aussi irréprochable qu'on a voulu le faire croire, ces dernières années, avec des ventes de joueurs qui masquaient un peu la réalité du terrain...