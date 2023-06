Mercato : une cible de l'OM mise sur le marché par son club

Annoncé sur les tablettes de l'OM, Denis Zakaria a été placé sur la liste des transferts par la Juventus.





Avec le départ probable de Mattéo Guendouzi, l'OM va devoir se renforcer au milieu de terrain lors du mercato estival. Pour l'instant, la recherche du successeur d'Igor Tudor ralenti le processus de recrutement, même si le club disposerait d'un accord avec deux joueurs, dont un défenseur central, annonce Mohamed Bouhafsi.







Pour remplacer l'international français, l'une des pistes étudiées mènerait à Denis Zakaria, prêté à Chelsea par la Juventus cette saison. Le Suisse, qui a disputé 11 matchs avec les Blues toutes compétitions confondues, est revenu à Turin et ne sera pas conservé par les Bianconeri, d'après les informations de Fabrizio Romano.



Les bonnes relations entre l'OM et la Juventus pourrait permettre de faciliter les négociations si les Phocéens décident de passer à l'action. Denis Zakaria est évalué à 20 millions d'euros selon Transfermarkt.





Juventus are prepared to sell/offload all the midfielders who returned from loan deals. ⚪️⚫️⚠️ #Juventus



Arthur Melo, Weston McKennie and Denis Zakaria will be available on the market this summer; they're not in Allegri plans.



Cuadrado and Alex Sandro, also set to leave. pic.twitter.com/wyDLQ7uZJY