Déjà 10 000 abonnés en trois jours

Selon les informations obtenues par La Provence, la campagne de réabonnement bat son plein depuis l'ouverture.





Après avoir comblé les travées du stade Vélodrome pendant plus d'un an, les supporters de l'OM continuent de répondre présents depuis le lancement de la campagne de réabonnement pour la saison 2023-2024.



En effet, La Provence annonce que pas moins de 10 000 abonnés ont déjà repris leur carte pour l'exercice à venir en seulement trois jours. Pour rappel, dans sa conférence de presse de fin de saison, Pablo Longoria avait annoncé vouloir augmenter le nombre d'abonnés et ainsi passer à 45 000. Depuis, le club a rajouté 3000 places supplémentaires disponibles à l'abonnement. L'OM pourrait donc exploser son record de fidèles et compter 48 000 abonnés au lancement de la saison prochaine.