Lucho Gonzalez : "aucun doute que Gallardo puisse réussir à Marseille"

Interrogé par Radio Continental, l'ancien milieu de terrain de l'OM a donné son ressenti sur une possible arrivée de Marcelo Gallardo sur le banc phocéen.





Comme annoncé par plusieurs médias, Marcelo Gallardo serait proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Séduit par le projet olympien, il devrait signer pour un an, plus une année en option. La réponse du technicien argentin devrait tomber dans les prochaines heures.



En attendant la décision de son compatriote, Lucho Gonzalez s'est projeté sur une arrivée de l'entraîneur de 47 ans sur Radio Continental. Il est persuadé que le mariage fonctionnerait : "Marseille offre un terrain de jeu idéal pour Gallardo. Les supporters marseillais s'identifieront rapidement au style de jeu de Gallardo. Ce serait une connexion mutuelle. Je n'ai aucun doute qu'il puisse réussir à Marseille et que l'OM peut faire du bien à Gallardo."