L'OM vise Romain Saïss

Si l'on en croit les informations recueillies par RMC, le transfert du capitaine marocain vers l'OM serait en bonne voie.





Ce matin, on apprenait que Pablo Longoria et Javier Ribalta disposaient, entre autres, d'un accord avec un défenseur central "qui a passé la phase de groupe de la Coupe du Monde". Nos confrères de RMC ont mené l'enquête et annoncent qu'il s'agit de Romain Saïss, demi-finaliste au Qatar avec le Maroc et à Besiktas depuis 2022.





Contacts avancés avec Saïss



Toujours d'après le média, les discussions sont en très bonne voie avec le joueur, qui aurait même déjà donné son accord pour rejoindre la cité phocéenne. Des négociations auraient également débuté avec le Besiktas pour racheter la dernière année de contrat de l'ancien de Wolverhampton. Le récent 3ème de Süper Lig demanderait 4 millions d'euros pour son joueur, mais RMC explique que le transfert pourrait se conclure pour un montant inférieur. Le RC Lens est également sur le coup.



Passé par la Premier League durant six saisons entre 2016 et 2022, Saïss a rejoint la Turquie l'été dernier. Il a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues (dont 22 en tant que titulaire) pour un but et une passe décisive.