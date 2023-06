Barrages de la Ligue des Champions : les adversaires possibles de l'OM

L'OM disputera deux tours de préliminaires de la Ligue des Champions avant d'accéder à la phase de poules. Le Panathinaikos, les Glasgow Rangers ou encore Braga pourraient se dresser sur sa route.





En terminant 3e, l'OM a conditionné sa participation à la phase de poules de la Ligue des Champions à sa qualification lors de deux tours préliminaires. Le premier, le troisième tour de qualification, aura lieu les 8 ou 9 août (aller) et 15 ou 16 août (retour).





8 matchs entre le 8 août et le 4 septembre ?

À cette occasion, l'OM pourrait croiser la route de clubs tels que Genk, le Servette, Dnipro, Sturm Graz, Panathinaikos ou encore le Backa Topola. Aucun d'entre eux ne sera à prendre à la légère, d'autant plus que les Phocéens termineront tout juste leur préparation estivale. Le club marseillais, qui est 4e des têtes de série, évitera en revanche les Rangers, Braga et le PSV Eindhoven.



En cas de qualification, l'équipe olympienne jouera les barrages, les 22 ou 23 août (aller) et 29 ou 30 août (retour). Elle pourrait alors être opposée aux Rangers, à Braga ou au PSV. L'OM pourrait en revanche éviter Galatasaray, l'AEK Athènes ou encore le Sparta Prague, du fait qu'il soit protégé par son passage par la "voie de la Ligue".



Ces face-à-face ne seront pas une partie de plaisir. Pour rappel, Monaco s'est fait sortir lors des barrages en 2021 et lors du 3e tour de qualification en 2022. Le 3e de Ligue 1, lorsqu'il a été obligé de passer par ces tours de qualification, ne les a franchis qu'une seule fois, en 2016 (encore Monaco).



Outre l'impact que ces rencontres auront sur la préparation estivale (il faudra être prêt plus tôt), elles vont considérablement alourdir le calendrier. Entre le 8 août et la première trêve internationale, prévue le 4 septembre, l'OM pourrait avoir à disputer 8 rencontres.