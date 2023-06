L'OM touche au but avec Gallardo

L'accord serait proche d'obtenir la signature de Marcelo Gallardo. L'Argentin, qui serait séduit par le projet proposé par l'OM, pourrait valider la proposition dans les prochaines heures.





L'attente commençait à être longue. Alors que d'autres clubs travaillent déjà sur leur recrutement, l'OM reste en quête de l'entraîneur idoine pour succéder à Igor Tudor sur son banc de touche. Il semble toutefois qu'il soit proche d'avoir convaincu sa cible principale, Marcelo Gallardo.





Un contrat d'un an, plus une autre année en option

Selon les éléments relayés par le journaliste Florent Torchut, le technicien argentin pourrait bien tenir les rênes de l'équipe olympienne, en 2023-2024. L'ancien Monégasque et Parisien serait séduit par le projet que lui ont proposé Javier Ribalta et Pablo Longoria. L'information a été confirmée par TNT Sports Argentina qui précise que le coach ne devrait signer un contrat que d'un an avec l'OM (avec une année en option). La LFP interdisant les engagements de moins de deux ans, il faudra a priori trouver un subterfuge.



S'il n'a jamais entraîné en Europe, Marcelo Gallardo est déjà considéré comme une légende en Amérique du Sud. Le natif de Merlo a remporté deux Copa Libertadores, une Supercopa Sudamericana et 6 championnats argentins (4 tournois d'ouverture et 2 de clôture). El Muñeco a quitté le club de Buenos Aires en décembre 2022. Il a donc bénéficié de quelques mois pour couper et réfléchir à son avenir.



À River Plate, Marcelo Gallardo misait généralement sur un 4-1-3-2 qui se transformait en 3-3-2-2 en phase de possession. Son équipe avait la possession du ballon (environ 60 % en moyenne) et ses attaques étaient assez bien réparties entre le flanc gauche (21 %), l'axe (56 %) et le côté droit (23 %). Son idée de jeu était de commencer bas, avec le ballon au sol, mais le technicien s'adaptait au profil de ses adversaires.



Gallardo connaît la Ligue 1, où il a évolué entre 2003 et 2006 (Monaco), puis en 2007-2008 (PSG). Il ne serait donc pas surpris par les caractéristiques athlétiques de ses adversaires. Les jours qui suivront l'accord avec l'OM devraient être consacrés à la préparation estivale et au mercato. Maintenant, il faut que le club phocéen confirme...