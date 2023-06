Di Meco précise ses propos sur Galtier

Eric Di Meco a précisé ses propos concernant la possible arrivée de Christophe Galtier à l'OM. L'ancien défenseur admet que le timing n'est pas évident pour sa venue.





Sur France 2, Eric Di Meco est revenu sur ses récents propos au sujet de la possible signature de Christophe Galtier à l'OM pour remplacer Igor Tudor. Le consultant a apporté de la nuance : "Si j'ai milité pour Christophe Galtier ? Non... Il faut savoir que Christophe est un pote et ami de centre de formation. J'aurais aimé, et j'aimerais un jour voir Christophe entraîner l'OM. Sauf que ce n'est pas le bon timing, il sort du PSG, et ça je le comprends très bien. C'est pour ça que les supporters en ont un petit peu après lui. Peut-être dans quelques années ? Il y a des joueurs estampillés PSG qui sont venus ici, qui ont réussi. J'aimerais aussi bien voir Marcelo Gallardo car il a un super CV en Amérique du Sud. Il a connu la Ligue 1 et j'aimerais bien le voir entraîneur de l'OM", a-t-il déclaré.



Christophe Galtier paraît aujourd'hui plus proche de Naples que de Marseille. Aurelio de Laurentiis envisagerait de lui confier les rênes de son équipe, après le titre de champion de Serie A et le départ de Luciano Spalletti.