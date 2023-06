Courbis déconseille à Galtier d'aller à l'OM

Certaines rumeurs ont rapporté l'intérêt de l'OM pour Christophe Galtier, ces dernières semaines. Rolland Courbis a donné son sentiment sur l'idée de passer du PSG au club phocéen. Il ne le conseille pas.





Depuis l'annonce du départ d'Igor Tudor, les rumeurs ont été nombreuses à Marseille. La Provence a notamment affirmé que Christophe Galtier figurait sur la short-list des dirigeants phocéens. Une information qui n'a été ni démentie, ni confirmée.





"Il ferait mieux de couper un an"

Lors de l'After Foot, Rolland Courbis a évoqué la possibilité pour Galtier de rejoindre l'OM directement. Il ne le lui conseille pas : "Évidemment que c'est possible, mais cela peut surprendre, si on analyse sur le plan de la santé. Quand je vois dans quel état a terminé Christophe la saison, je pensais sincèrement, pour son intérêt, que c'était mieux de couper un an. Pour bien réfléchir, pour bien couper, bien se reposer et repartir après. Là, passer dans une intersaison du PSG à l'OM, sincèrement c'est surprenant. Mais pourquoi pas", a lancé l'ancien coach de l'OM.



Rolland Courbis pense que Galtier devrait prendre une année sabbatique pour récupérer. "Ça lui ferait du bien. Je pensais aussi à quelque chose, c'est que quand il est parti de Lille, qu'il hésitait entre Nice et Lyon, on se demandait pourquoi l'OM ne s'était pas mis sur le coup. Il a choisi Nice, mais il aurait aussi pu venir à l'OM et on serait en train de discuter si on peut aller de l'OM au PSG... (rires)."



Christophe Galtier est aujourd'hui lié à Naples, qui cherche un successeur à Luciano Spalletti, dont l'équipe a remporté la Serie A. Le natif de Marseille a visiblement l'intention de repartir pour une nouvelle saison sans s'arrêter. Mais les rumeurs qui le lient à l'OM paraissent assez douteuses. Le club phocéen semble pour l'instant accorder la priorité aux dossiers de Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca.