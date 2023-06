Milik confirme les discussions entre la Juve et l'OM

Arek Milik s'est exprimé concernant son avenir à la Juventus. Le Polonais a confirmé que des discussions se tenaient entre le club italien et l'OM.





Interrogé au sujet de son avenir, Arek Milik a confirmé qu'il pourrait rester à la Juventus la saison prochaine. Le club turinois tente d'obtenir un deuxième prêt : "Les deux clubs sont en train de négocier et je veux rester. Allegri me respecte, on verra si un accord peut être trouvé", a-t-il indiqué en conférence de presse.



Âgé de 29 ans, Arek Milik a inscrit 9 buts en 39 rencontres sous la tunique des Bianconeri, cette saison. L'attaquant ne devrait a priori pas reporter les couleurs phocéennes.