Réseaux sociaux : l'OM 31e au nombre d'abonnés

Le CIES a établi le classement des clubs qui comptent le plus grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. L'OM figure à la 31e place.





Dans sa lettre hebdomadaire, le CIES publie le classement des clubs qui totalisent le plus grand nombre d'abonnés sur Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Le classement est dominé par le Barça (342 millions d'abonnés) et le Real Madrid (363 millions), devant Manchester United (206 millions) et... le PSG (187 millions). L'OM figure à la 31e place avec 18,3 millions d'abonnés.



Le club phocéen est situé derrière Monaco (20,8 millions), dont la position est quelque peu suspecte. Lyon est 41e (11,1 millions).