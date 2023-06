Gallardo joue la montre, Grosso quitte Frosinone... Les dernières infos

L'OM aurait demandé à Marcelo Gallardo d'accélérer sa réflexion concernant son avenir. Les dirigeants phocéens seraient par ailleurs surpris par certaines informations qui filtrent dans la presse.





Les jours passent et l'OM reste focalisé sur sa recherche d'un successeur à Igor Tudor. Deux noms semblent se détacher pour occuper la place sur le banc olympien. Marcelo Gallardo serait en pole position, tandis que Paulo Fonseca constituerait la solution alternative. Mais les dirigeants marseillais nous ont habitués à des surprises.



D'après La Provence, les décideurs olympiens s'agacent du temps pris par l'Argentin pour se décider. "Soit il veut, soit il ne veut pas", précise une voix à la Commanderie. L'OM serait surpris des informations qui circulent dans la presse concernant les exigences en termes de staff et de mercato. Elles seraient jugées normales et ne poseraient pas de problème. L'Argentin semble jouer la montre et la situation devrait vite s'éclaircir.





La presse italienne insiste avec Grosso

Le quotidien affirme en effet que l'OM a demandé à l'ancien coach de River Plate de communiquer une réponse rapide afin de lui permettre d'avancer sur d'autres pistes. Le club marseillais, qui aurait fixé la date de reprise de l'entraînement au 3 juillet, doit encore réaliser son mercato et planifier sa préparation estivale. Celles-ci seront bien sûr différentes en fonction du style de jeu et de l'intensité attendus sur la pelouse.



Paulo Fonseca serait quant à lui flatté de l'intérêt manifesté par le club phocéen. Pour autant, le Portugais se plairait à Lille et il faudra certainement faire des efforts pour le débaucher. Olivier Létang a déjà exprimé sa volonté de le conserver.



Plus le temps passe et moins les solutions sont nombreuses. Associé à Marseille ces derniers jours, Fabio Grosso devrait rejoindre un nouveau club dans les prochaines heures. Son départ de Frosinone a été annoncé mercredi soir. La presse italienne lui prédit deux destinations : la Sampdoria ou... l'OM. La réponse devrait bientôt tomber.