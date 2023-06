Le club ouvre 3000 places de plus en abonnement, objectif 48 000

Comme l'avait expliqué Pablo Longoria, l'OM souhaite augmenter son nombre d'abonnés en vue de la saison prochaine.





Il y a quelques jours, le club a ouvert la campagne d'abonnement pour la saison 2023-2024 avec, au programme, une nouveauté : la création d'un abonnement "intégral" qui comprend l'ensemble des matchs de la saison (Ligue 1, Coupe d'Europe et Coupe de France) pour un tarif de 240€ en virage et compris entre 399€ et 1439€ dans les autres tribunes.



Lors de sa conférence de presse de fin de saison, Pablo Longoria avait affirmé vouloir augmenter le nombre d'abonnés la saison prochaine : "L'objectif, c'est de trouver un équilibre dans lequel on pourrait augmenter le nombre d'abonnés et vendre des billets. C'était l'un de nos objectifs d'être un club qui avait plus d'abonnés que de vendre des billets, cela fait un club stable. Je recommande à tout le monde de s'abonner. Pour la stabilisation d'un projet, c'est important. Notre objectif, c'est le sold-out avec 45000 abonnés", avait-il notamment déclaré.



Vraisemblablement, le club souhaite même atteindre les 48 000, annonce La Provence. En effet, selon le quotidien régional, les dirigeants ont décidé d'ouvrir 3 000 places supplémentaires disponibles via l'abonnement, sans pour autant préciser dans quelle tribune. Sans doute en Jean Bouin.