Zidane évoque de nouveau l'équipe de France

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane a affirmé qu'il pensait toujours devenir sélectionneur des Bleus.





Zinédine Zidane ne s'est plus assis sur un banc de touche depuis plus de deux ans et n'a, pour l'instant, connu que le Real Madrid dans sa carrière d'entraîneur. Pour autant, le natif de la Castellane ne veut pas se précipiter et attend un projet qui lui correspond. Pour rappel, le champion du monde a été approché à plusieurs reprises par le Qatar, mais a toujours refusé le poste d'entraîneur du PSG.



Dans un entretien accordé à GQ, le Ballon d'Or 1998 s'est livré sur la possibilité de devenir sélectionneur des Bleus à terme : "J'ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l'équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c'est juste logique d'y penser, mais ce n'est pas le moment."