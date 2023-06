Riolo revient sur sa position concernant un rachat de CMA CGM

Il y a quelques mois, le journaliste RMC avait évoqué la possibilité que Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, rachète un jour l'Olympique de Marseille.





Ces dernières heures, de nouvelles rumeurs voyaient le jour autour de la vente de l'OM puisqu'il semblerait que des "rendez-vous informels" se soient tenues entre des Saoudiens et des personnalités de la ville ce lundi.



Dans l'After Foot, Daniel Riolo en a profité pour revenir sur sa sortie concernant un possible rachat par CMA CGM, nouveau sponsor principal du club. L'éditorialiste a fait machine arrière après avoir été contacté par un proche de la famille Saadé : "J'avais parlé il y a quelques mois d'un possible rachat de l'OM par la CMA CGM et j'ai reçu un appel la semaine dernière d'un des bras droit de Saadé qui m'a dit que je pouvais arrêter d'en parler, car cela ne se fera jamais. Il m'a dit qu'il n'achètera jamais l'OM. Vous avez tous vu que le fameux hashtag #venteOM est reparti de plus bel sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, mais je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent croire que si l'on avait la moindre information, on n'en parlerait pas."