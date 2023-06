Malinovskyi auteur d'une entrée compliquée avec l'Ukraine

Opposé à l'Allemagne en match amical, Ruslan Malinovskyi est entré à la 64ème minute de jeu. Les deux nations se sont quittées sur un match nul (3-3).





Pour préparer les deux matchs éliminatoires en Macédoine du Nord et face à Malte, l'Ukraine a disputé un match amical en Allemagne, qui s'est soldé sur un spectaculaire 3-3, bien que les hommes de Sergiy Rebrov étaient proches d'un gros coup en menant 3-1 à dix minutes du terme.



Sur le banc au coup d'envoi, Ruslan Malinovskyi est entré en jeu à 30 minutes de la fin. Alors que les Ukrainiens menaient encore 3-2 dans le temps additionnel, l'ancien de l'Atalanta Bergame a concédé un pénalty, transformé par Kimmich. Le milieu offensif compte 63 sélections avec l'Ukraine, pour 9 buts et 6 passes décisives.



Edit : Ruslan Malinovskyi n'a pas provoqué le pénalty sur l'égalisation de l'Allemagne. Footmarseille.com et l'auteur de l'article présentent leurs excuses aux lecteurs pour cette erreur.