Mercato : un ancien coach de l'OM à Naples ?

Le champion d'Italie en titre, Naples, doit se trouver un entraîneur, alors que le coach Luciano Spalletti va quitter ses fonctions à la fin du mois de juin.





D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, trois noms se détachent pour prendre la suite de l'entraîneur italien de 64 ans. Parmi eux, deux Français : Rudi Garcia et Christophe Galtier. Le premier, passé par l'OM (2016-2019) mais aussi Lyon (2019-2021), est libre de tout contrat après avoir été licencié en avril 2023 d'Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, Luiz Gustavo et Alvaro Gonzalez. Le coach de 59 ans est passé trois ans par l'Italie, à l'AS Roma, et garde une bonne côte de l'autre côté des Alpes.



Il Mattino indique que le futur ex-entraîneur du PSG et natif de Marseille, Christophe Galtier, également cité à l'OM récemment, plaît beaucoup au président de Naples, Aurelio De Laurentiis. Mais ce serait le Portugais Paulo Sousa qui serait en pole pour la succession de Luciano Spalletti. L'ancien entraîneur de Bordeaux, de la Pologne, de la Fiorentina et de Flamengo, est actuellement en poste à la Salernitana, qui remonte en Serie A.



Le 27 juin, le nouveau coach de Naples devrait être connu.