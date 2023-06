Mercato : précisions sur le dossier Milik

Arkadiusz Milik ne va pas rester à la Juventus la saison prochaine.





En difficulté financière, la Vieille Dame a décidé de ne pas s'attacher définitivement les services de l'attaquant polonais de l'OM, malgré la faiblesse de son option d'achat (7 millions d'euros). Ces derniers jours, un intérêt de la Lazio se répand dans la presse italienne. Il Messagero confirme cette option pour Arkadiusz Milik



Le média italien indique que le 2e de Serie A va proposer entre 7 et 8 millions d'euros à l'OM pour le buteur de 29 ans, auteur d'une saison correcte avec la Juventus (9 buts en 21 titularisations, 41 apparitions en tout). De son côté, Arkadiusz Milik réclame 3 millions d'euros de salaire par an à la Lazio, qui ne peut compter que sur Ciro Immobile (33 ans) au poste de numéro 9.



Reste à savoir, désormais, si l'OM va s'entendre avec la Lazio, et si le club romain voudra accéder aux demandes du Polonais, lié à Marseille jusqu'en 2025.