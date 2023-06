Bernès : "Tapie avait beaucoup d'admiration pour Berlusconi"

Contacté par La Provence, Jean-Pierre Bernès a réagi à la nouvelle du décès de Silvio Berlusconi, évoquant notamment le duel avec le Milan AC dans les années 90.





Ce lundi, Silvio Berlusconi s'est éteint à l'âge de 86 ans, des suites d'une leucémie chronique. Illustre président du Milan AC (1986-2017), l'ancien Premier Ministre italien a remporté 29 titres avec les Rossoneri, dont 5 Ligues des Champions.



À la bataille avec l'OM de Bernard Tapie pour la domination de l'Europe dans les années 90, Berlusconi a été indirectement lié à l'histoire du club phocéen. Pour La Provence, l'ancien bras droit du Boss, Jean-Pierre Bernès, s'est exprimé sur le dirigeant italien : "Ce sont des grands souvenirs de l'histoire de Marseille et du Milan AC. J'en discutais encore récemment avec Galliani, qui était son bras droit, et il me disait que Marseille et Milan étaient les deux plus grandes équipes européennes."



Il s'est ensuite remémoré les batailles entre les deux équipes : "C'étaient des très grands dirigeants. C'était une domination du Milan qu'on a voulu un peu stopper. S'il n'y avait pas eu la main de Vata en 1990, on aurait fait la finale contre le Milan à Vienne, déjà. On aurait fait une première finale contre eux. Nous, on a concurrencé la domination du grand Milan. Il ne nous a jamais battus. On se souvient du quart de finale, en 91, quand on les élimine. Ce sont des grands souvenirs sportifs. Je sais que Bernard avait beaucoup d'admiration et de respect pour Berlusconi. Il savait qu'il était un grand dirigeant de club, qui a eu les résultats qu'on connaît sur le plan national et international."