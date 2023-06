Plusieurs démentis concernant Gallardo

Marcelo Gallardo semble se rapprocher de l'OM ces derniers jours. Pour autant, certaines informations parues dans la presse ont été démenties.





Pour succéder à Igor Tudor, Marcelo Gallardo semble avoir une longueur d'avance sur le reste de la concurrence, même si Fabio Grosso serait très apprécié de Javier Ribalta après sa très belle saison en Serie B avec Frosinone.



Plusieurs médias faisaient d'ailleurs état d'avancées dans les discussions entre le technicien argentin et l'OM ces derniers joueurs, notamment ce week-end du côté d'Istanbul, en marge de la finale de la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan. Une information qui vient d'être démentie par La Provence, qui affirme que Pablo Longoria n'était pas en Turquie ce samedi, mais bien à Marseille puisqu'il s'est envolé pour les États-Unis ce dimanche afin de rencontrer Frank McCourt. Le quotidien régional affirme qu'il "n'y a pas eu d'avancées majeures ces dernières heures". Autre correction faite par La Provence : Alexis Sanchez n'aurait pas lié son avenir à la venue de Gallardo.



Du côté du clan de l'ancien de River Plate, on explique à TyC Sports que "rien n'est encore bouclé avec le club phocéen". En résumé, les différents acteurs préfèrent pour l'instant rester prudents, même si cette piste semble bien réelle.