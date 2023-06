L'avenir de Saliba enfin tranché ?

William Saliba aurait pris une grande décision concernant son avenir. L'ancien défenseur de l'OM devrait prolonger avec Arsenal dans les prochains jours.





Le dossier de William Saliba génère des inquiétudes chez les Gunners ces derniers mois. Après l'avoir envoyé en prêt pendant trois ans, Mikel Arteta s'est rendu compte de la valeur du joueur.



L'ancien joueur de l'OM s'est révélé essentiel au sein de la défense londonienne cette saison. Mais son contrat est censé se terminer en 2024, ce qui signifie qu'Arsenal pourrait être contraint de le transférer dès cet été s'il ne prolonge pas. Mais selon les informations obtenues par The Athletic, un accord a été trouvé ces dernières heures. Le joueur pourrait signer un nouveau contrat portant jusqu'en 2027.



Âgé de 22 ans, Saliba a disputé 33 matchs cette saison. En 2021-2022, il avait participé à 52 rencontres sous le maillot de l'OM. Le natif de Bondy a marqué les esprits sur la Canebière.





