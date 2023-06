Mercato : Guendouzi a des touches en Italie

Matteo Guendouzi serait pisté par plusieurs formations pour le mercato. Outre les clubs anglais, deux formations italiennes suivraient la situation du milieu de terrain de l'OM.





Selon les informations relayées par Téléfoot, quatre clubs sont attentifs au cas de Matteo Guendouzi à Marseille. En Premier League, Aston Villa et Newcastle resteraient dans le coup pour s'attacher ses services ces prochaines semaines. Et en Italie, la Juventus de Turin et l'Inter Milan auraient également un oeil sur lui.



Sous contrat jusqu'en juin 2025, Matteo Guendouzi n'exclut visiblement pas de rester. Son avenir est certainement lié au nom du futur entraîneur et à la façon dont il envisage de l'intégrer à son équipe.