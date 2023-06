Les dernières révélations sur Gallardo et Sanchez

L'OM est toujours à la recherche du successeur d'Igor Tudor. Pablo Longoria aurait eu une conversation avec Marcelo Gallardo ces dernières heures. L'issue de leurs discussions pourrait avoir un impact sur l'avenir d'Alexis Sanchez.





Les dirigeants olympiens travaillent toujours sur l'arrivée de leur entraîneur pour la saison 2023-2024. Ces derniers jours, les pistes menant à Marcelo Gallardo et Fabio Grosso ont pris de l'ampleur. Les discussions semblent notamment progresser concernant le premier.





Sanchez d'accord pour prolonger avec Gallardo ?

Selon les informations recueillies par le journaliste Abdellah Boulma, Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont entretenus avec Marcelo Gallardo en Turquie. Une information confirmée par le journaliste Sebastian Srur, qui travaille à Radio Continental. Selon lui, Alexis Sanchez pourrait rester si El Muneco rejoint Marseille.



"Réunion avec Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille. Et Alexis Sanchez donne son accord pour rester dans le club français. Avec la promesse d'une prolongation de contrat à l'OM si l'Argentin prend les rênes. Information conjointe avec mon collègue @AbdellahBoulma", a-t-il écrit sur Twitter.



Âgé de 47 ans, Marcelo Gallardo a dirigé River Plate de juin 2014 à décembre 2022, avec un total de 232 victoires, 101 matchs nuls et 91 défaites (1,88 point par match en moyenne). Le natif de Merlo a remporté de nombreux titres, dont deux Copa Libertadores et une Copa Americana. Gallardo n'a jamais entraîné en Europe, mais il a joué en Ligue 1 entre 2000 et 2008, lors de sa carrière de joueur.



La concurrence est forte pour Gallardo, qui figurerait également sur les tablettes de l'AS Monaco. Ses représentants l'auraient également proposé à Naples, avec qui des discussions auraient eu lieu. Le club du Vésuve ciblerait également Paulo Sousa, Roberto Mancini et... Rudi Garcia.



La date de reprise de l'entraînement n'a pas encore été fixée. Les Phocéens devront également élaborer une préparation estivale, avec les matchs amicaux qui vont avec, conformément aux souhaits de leur technicien.