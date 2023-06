Vélodrome : l'OM propose un abonnement intégral

L'OM a lancé un nouveau mode d'abonnement pour la saison 2023-2024. Il est intégral et permettra de suivre tous les matchs de l'équipe olympienne, depuis la Ligue 1 jusqu'à la Coupe d'Europe, en passant par la Coupe de France.





En 2022-2023, l'OM a battu tous les records. Le club a convaincu 45 000 abonnés, en tenant compte des VIP. Au cours de l'exercice, sa moyenne de spectateurs a atteint un record : 62 522 spectateurs. Un nombre qui laisse à penser que les décisionnaires ne se sont pas trompés au moment de choisir la capacité du stade Orange Vélodrome pour l'Euro 2016. Les dirigeants ont encore de plus grandes ambitions pour la saison à venir.



Selon les informations rapportées par La Provence, le club phocéen va commercialiser un abonnement intégral, qui permettra à ses détenteurs d'assister aux matchs de Ligue 1, de Coupe de France et de Coupe d'Europe (C1 ou C3, selon l'issue des préliminaires qui se joueront en août).



Les supporters situés dans les virages auront par exemple le choix entre un abonnement exclusif à la Ligue 1, à 180 euros (ou 10,58 €/match), ou l'abonnement intégral, à 240 € (soit 10,90 € par match). Des tarifs inférieurs à ceux pratiqués au PSG, à Lyon, à Rennes, ou encore à Lens, alors que leurs offres n'incluent que le championnat.



"Nous voulons accompagner cet engouement impressionnant, tout en gardant un équilibre entre les supporters réguliers et ceux qui ne peuvent pas s'engager pour toute une saison. Il faut que le stade leur soit accessible", a expliqué un dirigeant, resté anonyme, au quotidien.



Dans les autres tribunes, les prix varient entre 399 euros et 1 439 euros. Les anciens abonnés bénéficient d'une petite ristourne.





Ce qu'il faut savoir pour se réabonner

La Provence rappelle enfin les dates pour prendre les précieux sésames.



Abonnements virages, réservés aux adhérents des groupes de supporters :

- Du 12 juin au 9 juillet : abonnement intégral.

- Du 10 au 20 juillet : abonnement Ligue 1.



Abonnements tribunes :

- Du 12 au 23 juin : priorité aux abonnés de la saison 2022-23.

- Les 24 et 25 juin : priorité OM Prime et aux acheteurs ponctuels en tribunes lors de la saison 2022-23.

- Du 26 juin au 9 juillet : ouverture au grand public, dans la limite des places disponibles.



Rendez-vous sur om.fr ou à la billetterie Jean-Bouin à partir du 19 juin.