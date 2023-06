Le point sur les Olympiens en sélection

Dix joueurs de l'effectif ont été convoqués par leurs sélections respectives.





Si certains sont déjà en vacances, pour d'autres, la saison n'est pas encore totalement terminée puisque des matchs de qualifications et des matchs amicaux auront lieu la semaine prochaine. Dix joueurs de l'Olympique de Marseillais vont représenter leurs pays à travers le globe.



Initialement en vacances, Jordan Veretout a été appelé par Didier Deschamps en raison du forfait de Ferland Mendy. Il est le seul marseillais à avoir été convoqué en équipe de France. Les Bleus affronteront Gibraltar et la Grèce dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.



Chancel Mbemba sera sur le pont avec la République Démocratique du Congo et sera en déplacement au Gabon pour les qualifications de la CAN. De son côté, Alexis Sanchez disputera trois matchs amicaux face à Cuba, à la République Dominicaine et à la Bolivie. Cengiz Under et la Turquie seront aux prises avec la Lettonie et le Pays de Galles alors que Sead Kolasinac et la Bosnie auront un déplacement périlleux au Portugal avant de recevoir le Luxembourg.



Leonardo Balerdi, sélectionné avec l'Argentin, jouera deux matchs amicaux contre l'Australie et en Indonésie tandis que l'Ukraine de Ruslan Malinovskyi aura trois matchs à négocier face à l'Allemagne (amical) et contre la Macédoine du Nord et Malte (euro 2024). Enfin, Vitinha va entamer l'Euro des moins de 21 ans avec le Portugal.