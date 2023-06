Xuereb accuse Tudor pour Vitinha

Daniel Xuereb regrette qu'Igor Tudor n'ait pas davantage utilisé Vitinha en seconde partie de saison. L'ancien joueur de l'OM pense que l'argent de son transfert aurait pu être utilisé ailleurs.





Dans les colonnes de La Provence, Daniel Xuereb a donné son avis sur les premiers mois passés par Vitinha à l'OM. Le consultant regrette que le Portugais ait été aussi peu utilisé : "Je ne suis pas à l'entraînement au quotidien, mais je pensais que Tudor allait l'utiliser beaucoup plus, le mettre en confiance. Il a fallu attendre pour le voir apparaître. 32 millions d'euros pour l'utiliser quelques fois, ça ne me paraît pas normal. Soit on prend un joueur, on en a besoin et on le fait jouer, soit ces 32 millions d'euros, on les met ailleurs. J'ai été surpris du peu d'utilité de ce joueur. Après, c'est dur de le juger. Pour ça, j'aimerais le voir commencer une saison et le voir sur plusieurs mois", a-t-il déclaré.



Vitinha a pris part à 14 matchs de Ligue 1 et inscrit 2 buts (contre Troyes). Le joueur semble avoir eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement.