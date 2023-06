Deux entraîneurs en pole pour la succession de Tudor

Marcelo Gallardo et Fabio Grosso auraient la préférence des dirigeants de l'OM pour la succession d'Igor Tudor. Les avis de Pablo Longoria et Javier Ribalta seraient quelque peu différents.





L'OM cherche toujours son entraîneur en vue de remplacer Igor Tudor. De nombreux techniciens ont été cités ces derniers jours. Cela a été le cas de Marcelo Gallardo (ex-River Plate), Marcelino (ex-Bilbao), Andoni Iraloa (ex-Rayo Vallecano), Christophe Galtier (ex-PSG), Paulo Fonseca (Lille) ou encore Fabio Grosso (Frosinone). Deux d'entre eux seraient en pole pour prendre les rênes de l'équipe phocéenne.





Gallardo très exigeant concernant son staff

D'après les éléments glanés par Foot Mercato, des discussions ont notamment eu lieu avec Marcelo Gallardo et Fabio Grosso. L'Argentin serait particulièrement exigeant et demanderait d'être accompagné par un staff technique d'envergure, ce qui impliquerait des négociations. L'ancien Monégasque ne manque pas de prétendants, sa signature n'est pas gagnée. Gallardo a remporté de nombreux trophées avec River Plate et constituerait le favori de Pablo Longoria.



L'Italien est quant à lui encore sous contrat avec Frosinone. Il aurait été suggéré par Javier Ribalta, qui suit sa progression depuis son arrivée dans la formation transalpine. Depuis 2021, Grosso a obtenu 42 succès, 24 matchs nuls et 20 défaites en 86 rencontres sur le banc des Jaune et bleu. L'information est confirmée par Sky Italia, qui rapporte des contacts entre les dirigeants de l'OM et l'ancien Lyonnais. Le natif de Rome serait moins exigeant que Marcelo Gallardo en ce qui concerne le staff. Il ne demanderait que trois ou quatre éléments.



On peut supposer qu'un des deux dossiers va s'accélérer dans les prochaines heures. Leurs systèmes de jeu préférés sont sensiblement différents. À River Plate, Marcelo Gallardo optait pour un 4-1-3-2 qui devenait 3-3-2-2 en phase de possession, avec 56% d'attaque dans la zone axiale. Fabio Grosso opte plutôt pour un 4-3-3 à Frosinone, qui se transforme en 2-3-2-3 avec le ballon. Le nom du technicien choisi devrait avoir un impact significatif sur le mercato qui s'ensuivra.