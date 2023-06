Tudor bientôt à la tête d'une nouvelle équipe ?

Igor Tudor reste pressenti pour prendre la succession de Massimiliano Allegri du côté de la Juventus de Turin. L'ancien coach de l'OM pourrait donc très vite rebondir.





Selon les informations relayées par la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri pourrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite dans les prochains mois. Le tacticien italien serait ciblé par une formation saoudienne qui serait prête à quadrupler son salaire actuel à la Juventus de Turin. Une rencontre serait prévue dans les prochaines heures entre Allegri et les représentants du club en question, à Monaco.



Et pour le remplacer, les Turinois feraient d'Igor Tudor leur favori. Le Croate a annoncé son départ de l'OM il y a une dizaine de jours. Il a totalisé 48 matchs sur le banc olympien, avec 27 victoires, 7 matchs nuls et 14 défaites.