Mercato : Spertsyan sur les tablettes de l'OM ?

L'OM penserait à Eduard Spertsyan (Krasnodar) pour renforcer son secteur offensif. L'international arménien disposerait d'une clause libératoire qui pourrait faciliter l'opération.





Bien que le nom de son entraîneur ne soit pas encore connu, l'OM semble, en parallèle, travailler sur son mercato. D'après les informations relayées par le journaliste Hrach Khachatryan, le club phocéen a pris des renseignements sur Eduard Spertsyan, qui évolue sous la tunique de Krasnodar, en Russie.



Âgé de 23 ans, le natif de Stavropol a disputé 40 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Il a inscrit 14 buts et délivré 14 passes décisives, ce qui en fait l'un des éléments les plus décisifs du championnat russe. Son contrat court jusqu'en juin 2026, et il totalise 15 sélections (pour 3 buts) avec l'Arménie (il possède la double-nationalité).





Une clause libératoire de 15 M€

La valeur d'Eduard Spertsyan est estimée à 9 millions d'euros par Transfermarkt. Le joueur disposerait d'une clause libératoire de 15 millions d'euros qui paraît assez élevée. Formé à Krasnodar, il évolue principalement au poste de milieu offensif axial, mais peut aussi être aligné sur les ailes.



Eduard Spertsyan avait déjà été lié à l'OM dans le courant du mois de mars. L'information est à prendre avec des pincettes, car il n'est pas dit que son profil correspond au schéma de jeu du futur entraîneur. Pour rappel, les noms de Marcelo Gallardo et Marco Grosso sont notamment évoqués pour succéder à Igor Tudor.



Pour rappel, le mercato est ouvert depuis hier. Ce qui signifie que l'OM ne sera pas interdit de recrutement cet été. On peut supposer que la reprise de l'entraînement n'aura pas lieu avant la fin du mois, ce qui laisse une marge de manoeuvre aux dirigeants pour opérer leur recrutement. Pablo Longoria, David Friio et Javier Ribalta ont montré qu'ils étaient plutôt à l'aise, l'été. Il convient donc de se montrer patients...