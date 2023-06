Payet se voit coacher l'OM un jour

Dans un long entretien accordé à France Football, Dimitri Payet s'est notamment confié sur son après-carrière.





Dans une interview publiée ce samedi dans les colonnes de France Football, Dimitri Payet a fait un bilan de sa saison, évoquant notamment sa relation avec Igor Tudor.



Il s'est également projeté sur l'avenir et notamment sur son après carrière : "Honnêtement, on n'en a pas parlé. Je suis encore joueur. La suite, on verra quand j'arrêterai. Au moment de ma prolongation, cette reconversion était plus un signe de ma part pour m'inscrire dans le long terme avec l'OM. Mais il n'y a rien de défini. Il n'y a rien d'établi. Après entraîneur, oui, certainement un jour. Mais où ? Est-ce que je pourrais entraîner un autre club que l'OM ? Oui et non. Je suis passé par des clubs mythiques, Saint-Étienne, Nantes, Lille. Mais, entraîner une autre équipe et venir au Vélodrome, ça me semble bizarre aujourd'hui quand j'y pense. Je n'ai pas peur de me lancer, au contraire, j'aime les challenges excitants. Demain, on me dit : 'Tu reprends l'OM' Je dis oui direct ! Après, j'adore aussi voir mon fils jouer et ça ne me déplairait pas d'entraîner des jeunes avec l'idée de les faire progresser, sans pression."