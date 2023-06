Rothen accuse Longoria de méconnaître Marseille

Jérôme Rothen pense que le choix de Christophe Galtier comme futur entraîneur de l'OM montrerait que Pablo Longoria ne comprend pas Marseille.





Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen s'est exprimé sur la possibilité que Christophe Galtier prenne la succession d'Igor Tudor. Le Parisien a un avis très tranché : "D'une année sur l'autre, sans club entre les deux, pour moi c'est impossible. Il faut nourrir cette rivalité. Je ne comprends pas : tu as défendu le PSG comme tu devais le défendre pour un Marseillais, ce n'était pas facile pour lui et là tu vas retourner à Marseille ? Je défends très souvent Pablo Longoria dans ses choix. C'est pour ça que je l'ai surnommé le magicien. Mais là c'est une méconnaissance totale de l'environnement à Marseille. Une fois que tu passes à Paris, tu ne peux plus mettre la tunique de Marseille."



Fraîchement débarqué du PSG, Christophe Galtier envisagerait-il lui-même de prendre place sur le banc olympien ? Son dernier passage au Stade Orange Vélodrome a occasionné de nombreux sifflets et quelques tensions.